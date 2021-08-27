ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 August, 2021

ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، ملف استئناف النقل الجوي والبري بين ليبيا وتونس، وذلك خلال مشاركته في المباحثات التي جرت بالعاصمة التونسية بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بين اللجنة العلمية في ليبيا ونظيرتها في تونس، والعمل على وضع بروتوكول صحي، من أجل تخفيف الإجراءات الـمعقدة والأعباء المادية على المواطن.