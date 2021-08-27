الدبيبة يبحث مع شكشك والكبير تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة

ليبيا – ناقش رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، وإمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها، لتستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة هذا الملف من كافة جوانبه، وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، وكذلك لتسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.

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