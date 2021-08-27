مصدر لـ”218″: أحزاب ليبية تُحشّد لحوار “مجهول الأهداف” برعاية منظمة “HD”

خاص 218

حصلت “218” على معلومات حول لقاءٍ، يُعقد على مدار يوميْن؛ يجمع مُمثّلي عددٍ من الأحزاب الليبية، في مقدمتها “التغيير، العدالة والبناء، والجبهة الوطنية للإنقاذ”، برعاية منظمة “HD”، في تركيا.

وأكد مصدر لـ”218” أن هذا اللقاء بمثابة التحرك التمهيدي لتنظيم حوار ليبي مصغّر، وصفه بـ”المريب”، يوميْ 18 و19 سبتمبر القادم، في مدينة لوزان السويسرية، بحضور 40 شخصية.

وتحدث المصدر ذاته، عن أنباء تُفيد أن هذا التحرك يأتي كخطةٍ بديلةٍ عن الحوار الأخير، الذي أنتج السلطة التنفيذية الحالية، مرجحًا علم البعثة الأممية في ليبيا بهذا المسار، الذي ما يزال غير مكتمل الملامح، ومجهول الأهداف.

ويُثير هذا التحرك التساؤلات حول دور وعلاقة منظمة “HD” بمثل هذه الخطوة الحساسة، والتي تعزّز من مخاوف الانقسام وتعثّر المسار السياسي الحالي.

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