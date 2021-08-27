«الدبيبة»: سنركز في تعيين السفراء على «معيار الوطنية»

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، صحة القوائم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعيين عدد من السفراء لليبيا في بعض الدول، مشيرًا إلى أن تعيين السفراء سيكون عادلاً وسيشمل جميع مناطق ليبيا.

وعبر «الدبيبة» عن رفضه استقاء بعض أعضاء مجلس النواب معلوماتهم من هذه المصادر، معتبرًا أن ما تنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة “حرب تُواجهها الحكومة”.

وأوضح “الدبيبة” أن أهم المعايير التي ستركز عليها الحكومة في اختيار السفراء؛ هو معيار الوطنية إلى جانب القدرة والتجديد.