خلال لقائه بالمنقوش.. نورلاند يجدد دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش سفير ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على هامش زيارة الوفد الوزاري الليبي رفيع المستوى للجمهورية التونسية.

المنقوش عبرت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن تقديرها للموقف الأمريكي الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

ومن جانبه، جدد السفير دعم بلاده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وفي هذا الصدد، أكدت المنقوش ان الوزارة حريصة على إنجاح هذا الاستحقاق، واتخدت كافة الإجراءات، وقدمت كل التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة الناخيبين تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات القادمة.

واستعرضت المنقوش خلال اللقاء مبادرة استقرار ليبيا، والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر دولي تترأسه ليبيا لدعم هذه المبادرة، وإلزام كافة الأطراف بمخرجات مؤتمري برلين 1-2 وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الليبي.

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