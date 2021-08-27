النائب العام يحقق مع ” الكرامي ” على خلفيات تتعلق بملف تطعيمات كورونا

أكد مصدر لـ”218″ توقيف مساعد رئيس الحكومة للشؤون الصحية، أحمد الكرّامي، من قبل مكتب النائب العام، أمس الخميس.

وأضاف المصدر لـ”218″ أن قرار التوقيف جاء على خلفيات تتعلّق بملف التطعيمات المضادة لفيروس “كورونا”، حيث استمر التوقيف 24 ساعة، قبل الإفراج عنه بضمان محلّ السكن، مع التحفظ على جواز سفره، ومراجعة النيابة العامة كل أحد؛ للتوقيع واستكمال التحقيقات.

يُذكر أن اتهامات بالفساد وُجّهت لوزارة الصحة على خلفية تعاطيها مع أزمة “كورونا”، عزّزتها بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة، رصدت إهدارًا وفسادًا كبيرًا في ملف التوريدات والتجهيزات الخاصة بمكافحة “كورونا”، وسط بطء حملة التطعيمات وتأخر تطعيمات الجرعة الثانية لبعض الأنواع، مع تجاوز الإنفاق الحكومي ملياريْ دولار .

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