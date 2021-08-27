حمزة: اشتباكات الزاوية دليل على فشل الحلول التلفيقية للدبيبة

علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية، بين عناصر ميليشيا فار الزاوية التابعة لوزارة الداخلية، وميليشيا دعم الاستقرار بقيادة غنيوة الككلي التابعة للرئاسي، بمنطقة جو دائم شرق مدينة الزاوية.

حمزة، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، قال: “تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر أن دل إنما يدل على فشل الحلول التلفيقية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية”.

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