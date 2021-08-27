ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 August, 2021

حذّر عضو مجلس الدولة ابوالقاسم قزيط ،اليوم الجمعة ،مما أسماه بدعوات لتفتيت الوطن الليبي وتمزيق لهويته الواحدة ،مشيرا أن أي ” دعوة للهويات الفوق وطنية العابرة للحدود والاوطان هي إضعاف للهوية الوطنية الجامعة”.

و دوّن قزيط عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،”ليبيا و ليبيا فقط هي الأرض الطيبة التي تنغرس فيها اقدامنا وهي سماؤنا التي نتطلع لها بأبصارنا وبصيرتنا. “أي دعوة للهويات التحت وطنية ( قبائل’ مدن’ جهات ‘ اقاليم )هي دعوات لتفتيت الوطن الليبي “.

و تابع ” ليبيا اليوم نحن أحوج مانكون فيها للبحث عن المشتركات والتي هي كثيرة والبعد عن التمترس الجهوي والمناطقي والقبلي…أشهد الله والوطن والتاريخ أن الدعوة لغير ليبيا موحدة عزيزة مهابة لا تمثلني “.