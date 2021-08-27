“نورلاند” يجدّد دعم بلاده للانتخابات الليبية القادمة

جدّد سفير ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في العاصمة التونسية؛ دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

من جهتها، أوضحت “المنقوش” أن ليبيا اتخذت الإجراءات كافة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، من خلال تقديم التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج، للتسجيل في منظومة الناخبين؛ تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات القادمة.

واستعرضت “المنقوش” مع “نورلاند” مبادرة استقرار ليبيا، والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر دولي تترأسه ليبيا لدعم هذه المبادرة، وإلزام الأطراف كافة بمخرجات مؤتمريْ برلين 1-2، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الليبي.

يُشار إلى أن وفدًا رفيع المستوى، يضمّ وزير الداخلية خالد مازن ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش؛ يزور تونس لبحث مسألة فتح الحدود بين البلديْن واستئناف الرحلات الجوية.

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