«العربية للحقوق» تدعو حكومة الدبيبة لتهدئة النزاع المسلح بين أجهزتها الرسمية في الزاوية

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الجمعة، بيانا، بشأن تجدد النزاع المسلح بالزاوية، معربة عن قلقها من اندلاع الإشتباكات المسلحة بالمدينة.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، “نعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من إندلاع الإشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس بين جهاز دعم الإستقرار و البحث الجنائي الزاوية، الأمر الذي يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في المنطقة، وبما يعرض ممتلكات و أرواح الناس للخطر” .

وأضافت «يعاني المدنيون من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة».

ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح ( بين أجهزتها الرسمية ) واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم .

وأكدت المنظمة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع إنتشار السلاح على نحو واسع، وإنتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الإنضباط .

وأبدت المنظمة خشيتها إغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات إنغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة .

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي . تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل منهكي قواعد القانون الدولي الإنساني”.