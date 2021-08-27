وفد «مرزق» يطالب «وزير المهجّرين» بمعرفة مصير المفقودين ورد المظالم

اطلع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبوخزام”، أمس الخميس، على أوضاع مهجري مدينة مرزق، خلال لقائه عددًا من ممثليهم.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمدينة بنغازي، الصعوبات وظروف التهجير القسري نتيجة العنف المسلح الذي وقع على سكان المدينة، مطالبين بمعرفة مصير المفقودين ورد المظالم والرجوع لأعمالهم.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون لإرساء حوار ومصالحة عادلة تضمن الحقوق، و تسهم في تفعيل مؤسسات العدالة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة يشرف عليها مكتب وزير الدولة تُعني النازحين من مختلف الجوانب.