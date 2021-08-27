«جمعة»: الدبيبة سيعلن انطلاق خطة التنمية للربع الأخير بعد تأخرها بسبب تعطيل الميزانية

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، عادل جمعة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيعلن انطلاق خطة التنمية للربع الأخير من العام، بعد تأخرها بسبب تعطيل الميزانية، ابتداءً من أكتوبر المقبل.

وقال جمعة، في تصريحات لمنصة «حكومتنا»، إن الخطة ستشمل ثلاث مجالات (البنية التحتية، الكهرباء، تحريك عجلة الاقتصاد) موزعة على كل مناطق ليبيا.

ومن المقرر أن يوجه الدبيبة كلمة للشعب الليبي تبث مساء اليوم، وفق ما أعلنت منصة «حكومتنا» في وقت سابق.

– الدبيبة: نواجه حربا من البرلمان والأحزاب والخاسرين

وأول من أمس الأربعاء، اعتبر الدبيبة، أن حكومته تواجه «حرباً من قبل البرلمان والأحزاب والخاسرين».

وأوضح الدبيبة، خلال لقاء في طرابلس مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن «كل ما يثار حاليا عن اختيار السفراء من منطقة واحدة جزء من حرب موجهة ضد الحكومة، فنحن لا نواجه البرلمان فقط، وإنما هناك كثيرون يحاربوننا ومنهم الأحزاب والخاسرون».

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