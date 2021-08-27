آمر محور الزطارنة في “بركان الغضب” يبحث مع وزير خارجية تشاد سبل تأمين الحدود المشتركة

ليبيا – التقى آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة خارجية حكومة الوحدة محمد خليل عيسى أمس الخميس وزير خارجية تشاد شريف محمد زين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، والوفد المرافق له إلى جمهورية تشاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوحدة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم البلدين الجارين وعلى رأسها مسألة التعاون في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد الوكيل خلال هذا اللقاء على أهمية تفعيل الاتفاق الرباعي الموقع بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان عام 2018 بشأن التنسيق المشترك في تأمين حدود هذه البلدان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية