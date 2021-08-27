النقص الحادّ في الأكسجين يقفل أبواب مركز عزل غدامس

أعلن مركز العزل بمدينة غدامس توقفه عن استقبال المرضى المصابين بفيروس “كورونا”، نتيجة النقص الحاد في مادة الأكسجين الطبي.

وأضاف المركز، في إشعارٍ له على حسابه في “فيس بوك”، أنه سيضطر للاعتذار عن استقبال حالات إيواء للمصابين بفيروس “كورونا”؛ نظرًا للنقص الحاد في الأكسجين، داعيًا أهالي المدينة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة.

يُذكر أن مراكز العزل تُعاني من نقص حادٍّ في الأكسجين الطبي، والأدوية، والمواد التشغيلية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا”، وسط تأكيدات حكومية بخصوص انفراج الأزمة.

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