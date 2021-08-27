ليبيا الان

النقص الحادّ في الأكسجين يقفل أبواب مركز عزل غدامس

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز العزل بمدينة غدامس توقفه عن استقبال المرضى المصابين بفيروس “كورونا”، نتيجة النقص الحاد في مادة الأكسجين الطبي.

وأضاف المركز، في إشعارٍ له على حسابه في “فيس بوك”، أنه سيضطر للاعتذار عن استقبال حالات إيواء للمصابين بفيروس “كورونا”؛ نظرًا للنقص الحاد في الأكسجين، داعيًا أهالي المدينة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة.

يُذكر أن مراكز العزل تُعاني من نقص حادٍّ في الأكسجين الطبي، والأدوية، والمواد التشغيلية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا”، وسط تأكيدات حكومية بخصوص انفراج الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك