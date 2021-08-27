بالصور..المشير حفتر يزور مضمار ألعاب القوى في بنغازي

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أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة زيارة لمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية ببنغازي.

وذكر مكتب إعلام القيادة أن المشير حفتر التقى خلال جولته عددًا من قدامى الرياضيين الدوليين وعدد من المواطنين الذين يمارسون رياضة المشي والجري.

وأشار مكتب إعلام القيادة إلى أن القائد العام دعا خلال الزيارة إلى الاهتمام بالرياضة وتطويرها وخلق الأماكن المناسبة لكافة الرياضات الفردية والجماعية.

وأوضح مكتب الإعلام أن القيادة العامة أن المضمار عملت على إنشائه لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة بناءً على توجيهات القائد العام التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بقطاعي الشباب والرياضة كونها الرافد لرفعة الشباب ومشاركتهم في بناء بلدهم وتبعدهم عن الظواهر السلبية.