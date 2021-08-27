القائد العام يتفقد مضمار بنغازي ويؤكد على ضرورة الاهتمام بقطاعي الشباب والرياضة

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر زيارة لمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية ببنغازي، الذي عملت على إنشائه لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة بناءً على توجيهاته التي تؤكد على ضرورة الإهتمام بقطاعي الشباب والرياضة كونها الرافد لرفعة الشباب ومشاركتهم في بناء بلدهم وتبعدهم عن الظواهر السلبية.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، فقد التقى القائد العام خلال جولته عدد من قدامى الرياضيين الدوليين وعدد من المواطنين الذين يمارسون رياضة المشي والجري، داعياً للإهتمام بالرياضة وتطويرها وخلق الأماكن المناسبة لكافة الرياضات الفردية والجماعية

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