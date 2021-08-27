وزير الصحة الليبي يؤكد استقرار الوضع الوبائي

طمأن وزير الصحة الليبي الدكتور علي الزناتي المواطنين على الوضع الوبائي في البلاد، نافياً «إشاعات عن انتشار كبير في الحالات المصابة، أو النقص في الأكسجين بمراكز العزل»، بينما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، عن تراجع في أعداد المصابين عن ذي قبل.

وقالت وزارة الصحة الليبية أمس، إن الزناتي زار (برج الأمل) الخاص بعزل مصابي «كورونا» بمركز بنغازي الطبي بـ(شرق البلاد)، مساء أول من أمس، واطلع على آلية العمل هناك، واطمأن على الوضع الصحي للنزلاء بالبرج بشكل خاص، وعلى الوضع الوبائي بشكل عام من خلال الإحصاءات اليومية.

وأكد الزناتي على أن «الوضع الوبائي مطمئن»، «ولا صحة لما يتردد عن انتشار كبير في عدد الحالات المصابة، أو النقص في مخزون الأكسجين وغيرها من الإشاعات». كما وجه مدير إدارة المشروعات بالوزارة بـ«سرعة توفير المعدات والمستلزمات التي يحتاجها مركز بنغازي الطبي، ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل التي يعاني منها».

وبرغم انتشار حالة من المخاوف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكثرة ما يتحدثون عنه من كثرة الإصابات بالفيروس وخصوصاً في مدن غرب ليبيا، تسجل البيانات الرسمية تراجعاً يومياً في أرقام الإصابات بـ«كورونا»؛ فبعد أن قفزت الأعداد بشكل لافت خلال الأسبوعين الماضيين، تراجعت إلى قرابة 1700 إصابة إيجابية بنسبة بلغت 22.8 في المائة من إجمالي المفحوصين.

وقالت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني أمس، إن طرابلس جاءت في مقدمة المدن التي تعاني من انتشار الفيروس بواقع 685 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على 42 مدينة وبلدية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 302177 إصابة تعافى منها 216 ألف مريض، بينما توفي قرابة 4 آلاف حالة.

وكان وزير الصحة أعلن أول من أمس، عن انطلاق حملة التطعيم الموسعة ضد الفيروس في بنغازي، فور افتتاحه مركز التطعيمات بالمدينة الرياضية، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاح «لأنه السبيل الوحيد للقضاء نهائياً على الفيروس»، كما «يسهم في تحسن الوضع الوبائي بالدولة الليبية بشكل عام».

وبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في عموم ليبيا أكثر من مليون شخص، منهم أكثر من 60 ألفا تلقوا اللقاح بمجمع محطات التطعيم بالمدينة الرياضية بطرابلس منذ انطلاق الحملة في الحادي عشر من أغسطس (آب) من الشهر الجاري، وفقاً للإحصائية الصادرة عن المركز.