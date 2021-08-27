القويري: اجتماعات تكريس الأقاليم خطوة يقودها العملاء لتقسيم ليبيا إلى 10 دول

‏اعتبر عمر القويري، وزير الإعلام والثقافة الأسبق، أن اجتماعات تكريس الأقاليم «خطوة في اتجاه تقسيم الدولة الليبية يقودها العملاء والأغبياء»، لافتا إلى أنه «لا يشرفه أن يكون جزءا من هذه الاجتماعات».

وقال «القويري»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اجتماعات تكريس الأقاليم والتعبير عنها سياسيا لا تمثلني ولا يشرفني أن أكون جزء منها».

وأضاف أن اجتماعات تكريس الأقاليم «هي خطوة يقودها العملاء والأغبياء في اتجاه تقسيم ليبيا إلى عشر دول وأكثر».

واختتم وزير الإعلام والثقافة الأسبق أن من يسعون لتقسيم ليبيا يحلمون أن تكون لهم، قائلا: «الحالمين أن تقسيماتهم سوف تمنح لهم ويبحثون عن الأدلة والحجج والوثائق سوف يصفعهم الغرب والاستعمار بفرض حدود جديدة رغم أنوفهم».