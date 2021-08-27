حملة تطعيمات بتراغن بعد وصول لقاح سبوتنيك

انطلقت داخل وحدة التطعيمات في المركز الصحي تراغن، حملة التطعيمات باللقاح الروسي “سبوتنك” ضد فيروس”كورونا” بعد وصول ألفي جرعة منه إلى المركز، وذلك استمرارًا لعملية التحصينات الوقائية.

وتستمر حملة التطعيم بحسب إدارة المركز حتى نفاد الكمية واستفادة أكبر عدد من أهالي بلدية تراغن من الحملة، التي شهدت إقبالاً من جانب المواطنين من مناطق البلدية كافة.

وبحسب القائمين على الحملة؛ فإن شحنة جديدة من اللقاح الإنجليزي “استرازينيكا” واللقاح الصيني “سينوباك” ستصل الأسبوع القادم إلى المنطقة؛ للبدء في إعطاء المواطنين الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى خلال الفترة الماضية.

وبحسب القائمين كذلك فإن عملية التطعيمات؛ تسير بشكل جيد في تراغن، رغم مخاوف القائمين عليها والمواطنين، على حدٍّ سواءٍ، من ألا تتوافر الجرعات التالية في الوقت المناسب.

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