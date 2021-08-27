أمن طرابلس تضبط عصابة من الأجانب تمتهن سرقة المنازل

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كشفت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي تمكن من ضبط تشكيلاً عصابياً عناصره من الأجانب يمتهن السرقات من داخل المنازل.

وأوضحت المديرية أنه استجابة لبلاغ تقدم به المواطن (أ. س. ص. أ) 41 سنة، المقيد ضد مجهول يفيد بواقعة سرقة مبلغ مالي (550) دينار وعدد (2) شاشة بلازما وجهاز هاتف نقال والاستيلاء من داخل جراج المنزل على سيارة نوع (هونداي أفانتي) لونها أسود وبداخلها مبلغ ( 3750) دينار وجواز سفر وبعض الوثائق والمستندات الأخرى من المنزل والتي حصلت بدائرة مركز شرطة غوط الشعال.

وأضافت المديرية أن جهود أعضاء المكتب من خلال جمع المعلومات والتحريات اسفرت في التعرف على الجناة وتم نصب كمين لهم وتم إلقاء القبض عليهم وبالتحقيق معهم داخل المكتب اعترفوا بارتكابهم للواقعة المذكورة واسترجعت منهم بعض المسروقات.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن الجناة اعترفوا بارتكابهم سرقة من داخل منزل والتي حصلت بتاريخ 2021/07/31م بدائرة مركز شرطة غوط الشعال وقد استرجع منهم جهاز كمبيوتر محمول، وسرقة من داخل منزل والتي حصلت بتاريخ 2021/08/11م بدائرة مركز شرطة غوط الشعال وقد استرجع منهم عدد (2) أسطوانات غاز.

وذكرت المديرية أنهم اعترفوا كذلك بالسرقة من داخل منزل والتي حصلت بتاريخ 2021/08/12م بدائرة مركز شرطة غوط الشعال وقد استرجعت منهم المسروقات، والسرقة من داخل منزل والتي حصلت بتاريخ 2021/07/09م بدائرة مركز شرطة الهضبة وقد تم العثور على السيارة بتاريخ سابق واسترجعت منهم جهاز كمبيوتر محمول ومستندات تخص شركة استيراد أدوية.

وبينت مديرية أمن طرابلس تم تحريز السيارة نوع (هواندي أفانتي) لونها رصاصي المستعملة في الوقائع واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل الجناة رفقة المسترجعات والسيارة إلى مركز شرطة غوط الشعال لإحالتهم إلى النيابة من حيث الاختصاص.

ولفتت المديرية إلى أن المتهمون (ع. ع. ا) مواليد 1995م مقيم قرقارش، و(ع. ا. م) مواليد 1998م / مقيم أبوسليم، و(م. آ. ب) مواليد 1991م / مقيم حي الأندلس يحملون الجنسية السودانية، والرابع (ح. ا. د) مواليد 1992م / مالي الجنسية مقيم قرقارش.

وكانت مديرية أمن بنغازي أعلنت أمس الخميس أن وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة ضبطت تشكيلا عصابيًا “أجنبيًا” سرق 200 ألف دينار من أحد المنازل في المدينة.