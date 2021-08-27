«حمزة»: اشتباكات «الزاوية» دليل على فشل الحلول التلفيقية

علق أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية، بين عناصر الإسناد الأمني الزاوية (البحث الجنائي) بقيادة محمد بحرون “الفار”، وعناصر جهاز دعم الاستقرار بقيادة غنيوة الككلي، بمنطقة جودائم شرق مدينة الزاوية.

وقال حمزة على حسابه بموقع فيسبوك: “تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر أن دل إنما يدل على فشل الحلول التلفيقية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية”.