عقيلة صالح ينتقد مجلس الدولة ويؤكد اختصاص «النواب» بإصدار القوانين

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح انتقادات المجلس الأعلى للدولة، قائلا إنه «يكرس للفوضى السياسية في البلاد»، حسب تعبيره.

وأضاف أن مجلس النواب السلطة المختصة بإصدار القوانين، وأن هذا أمر متعارف عليه في كل دول العالم، حسب حديثه إلى قناة «الغد».

وتابع أن مجلس الدولة «جهة استشارية»، وهو من «بقايا» المؤتمر الوطني الذي عاد من جديد، مكملا أنه عارض وجود مجلس النواب منذ العام 2014، و«رفض تسليم السلطة واحترام الانتخابات»، وعقب: «هل من المعقول أن يقدم الخصم استشارات للمجلس النواب؟».

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وأشار صالح إلى وجود خلاف بشأن مسودة الدستور، وأنه يجب تحقيق المصالحة الوطنية تمهيدا لإصداره، مؤكدا أنه لا دور له في إقرار القوانين، ولا يقدم أي مساعدة للبرلمان.

وأردف: «الرئيس المقبل سيكون رئيسا لكل الليبيين، وسيسعى إلى تحقيق المصالحة، ووضع الدستور الدائم للبلاد».

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