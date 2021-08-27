“لافروف” يبحث في روما ملف خروج القوات الأجنبية من ليبيا

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على أهمية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون والتنسيق المشترك في الملف الليبي.

وجدد الوزير الإيطالي التزام بلاده بتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، مشيرًا إلى دعم روما المفاوضات الداخلية الليبية، في إطار جهود الأمم المتحدة.

يُذكر أن زيارة “لافروف” لروما؛ تأتي في إطار الجهود الدولية، لدعم المسار السياسي الليبي، مع اشتداد الضغوط الدولية على موسكو، على خلفية ملف إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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