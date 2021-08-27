الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من تجدد الاشتباكات في الزاوية

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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفي ليبيا، عن قلقها البالغ حيال تجدد اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، والتي اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الجمعة فيما بين جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وفرع جهاز البحث الجنائي الزاوية التابع لوزارة الداخلية.

وأوضحت اللجنة أن هذه الواقعة تنذر بتقويض الأمن والسلم الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر جراء هذه المواجهات المسلحة.

وأعربت اللجنة أيضًا عن استنكارها حيال تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والأخرى.

وأعلنت اللجنة عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وأضافت أن هذه الجريمة البشعة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي.

وأهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة الزاوية وضواحيها.

وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة هذه الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الجمعة ولازالت مستمرة إلى الآن، وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشكل سريع في بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية وإصلاح قطاع الأمن، التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، والعمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة وغير النظامية، وحلها وإعادة دمج عناصرها.

ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

واندلعت فجر اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة عنيفة جنوب الزاوية بين مجموعات مسلحة، يقودها محمد البحرون الملقب بـ”الفار” من الزاوية وتابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات أخرى من جهاز دعم الاستقرار، يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة” من طرابلس.

واستخدمت في الاشتباكات، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دوي إطلاق الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وجرت الاشتباكات وسط الأحياء السكنية مما تسبب في إثارة الرعب بين السكان.

ونتيجة للاشتباكات التي تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، تعالت الأصوات المنددة على منصات التواصل لوقف الاشتباكات.