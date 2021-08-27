الشعاب للدبيبة: أنت السبب في تعطيل الميزانية

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة مسلاتة، عدنان الشعاب تفاصيل كلمته التي ألقاها خلال لقاءه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة عدد من النواب.

كلمة الشعاب، التي حجبتها منصة “حكومتنا” التي يديرها رئيس الجناح الإعلامي للتنظيمات المتطرفة ووزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والإتصال” وليد اللافي، جاء فيها: “ذهبت من أسبوعين للقاء وزير الصحة رفقة أحد النواب للمناقشة معه في مسألة أقسام العزل في المدن التي نمثلها، فوجدنا أحد أفراد الحراسة على الباب قال لنا: احترموا أنفسكم يا نطلعكم في الشمس”، وعقب ذلك انسحبنا وخرجنا في هدوء”.

ووجه الشعاب كلمته للدبيبة قائلاً: “فيما يتعلق بموضوع الميزانية أعتقد أن السبب الرئيسي في تأخيرها وتأجيلها هو أنت، لانك من بدايتها فتحت فجوة كبيرة ما بينك وبين رئاسة مجلس النواب وتناسيت عدد كبير من النواب، كانوا يريدون ان يعتمدوها من نفس اليوم 80 أو 90 نائب ولكن أنت للاسف الشديد وقعت تحت الضغوطات بحيث انك انت وسعت الفجوة وجعلت كل شيء بمقدار ما يعطوكش ميزانية الا ما يكون المقابل موجود وهذا يعني من يتحمل مسؤوليته هو أنت لا اكثر ولا اقل”.

وأضاف: “فيما يتعلق بموضوع التوزيع العادل بين المناطق لو كانت حكومة تكنوقراط نحن لا نلومك ولكنها حكومة محاصصة، والمحاصصة لم تكن جيدة لأنك تناسيت عدد كبير من المدن التي يصل عدد سكانها لـ 100 ألف ولم تعطيها حتى رئيس او رئيس قسم او مدير ادارة”، متابعا: “وتحكي وتقول لي انا وزعت المناصب بمعرفة النواب، ونحن سبق وتحدثنا في هذا الموضوع واعطيتنا بصفة خاصة مسلاتة الأوقاف واكبر كتلة نار هذه في حكومتك يعني 80 % منها ايدلوجيي وخليت المنطقة في مشاكل وفي حساسيات والأغرب من هكي أن النايب ما عادش له دور في الموضوع واصبحوا من تسلق حتى وصل لي دروج حكومتك هذا يتدهور بيقولوالهم اني طلبوا مني مكتب الدبيبة إني نجيب شخص للاوقاف ويدوروا في توقيعات وتزكيات وكذا لان هو يعرف شخص من مكتب الدبيبة أو وصل حتى للدروج وتناسيت محضر منح ثقة”.

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