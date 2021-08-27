بعيو: هل سيتصرف الدبيبة مع «مناورة سحب الثقة» بحكمة تُنجيه أم بتهور يؤذيه؟

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أن تهديد النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تعد مناورة ذكية خلطت الأوراق وغيرت من إستراتيجية الحكومة.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن التهديد بسحب الثقة من الحكومة مناورة ذكية خلطت الأوراق”.

وأضاف بعيو، أن هذه المناورة نقلت الحكومة من حالة الهجوم الشعبوي والإعلامي إلى حالة الدفاع الفئوي والجهوي، والانكماش السياسي.

وتسائل بعيو:” هل سيتصرف عبدالحميد الدبيبة بحكمة تُنجيه أم بتهور سيؤذيه”.