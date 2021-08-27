الحكومة تبحث دعم الحاجات الإنسانية لنازحي تاورغاء ومرزق

أجرى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، سلسلة اجتماعات مع ممثلي وأعيان تاورغاء ومرزق، القاطنين بالمناطق الشرقية.

واستعرضت اللقاءات، التي جرت بشكل منفصل في مدينة بنغازي؛ الصعوبات والأولويات الملّحة التي تواجه قاطني المخيمات، وظروف عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، بعد صرف التعويضات، وترميم بيتوهم، وإعادة إعمار المدينة، مع التوصية بتشكيل لجنة من أهالي تاورغاء؛ للتنسيق والتواصل مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وفي السياق ذاته؛ شدّد أبو خزام، خلال لقائه نازحي مدينة مرزق، على ضرورة إرساء حوار، ومصالحة عادلة تضمن الحقوق، وتُساهم في تفعيل مؤسسات العدالة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة يُشرف عليها مكتب وزير الدولة، تُعني بالنازحين من مختلف الجوانب.

جديرٌ بالذكر أن نازحي تاورغاء لم يتسلّموا مخصصاتهم من التعويضات المتفق عليها مع الحكومة في محضر الاتفاق الموقّع في مصراتة، كما أن الكثير من العائلات تعذّرت عودتها للمدينة، بسبب تهدم منازلها وفقدانها المأوى في مدينتها، بينما ظلّ ملف نازحي مرزق يُراوح مكانه؛ بسبب غياب اتفاق يضمن العودة الآمنة لهم، عقب اشتباكات عنيفة أجبرتهم على النزوح.

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