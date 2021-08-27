أمن بنغازي: ضبط فرد عصابة تسلب المواطنين وتهددهم بقوة السلاح

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ذكرت مديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة أن “مركز شُرطة المدينة” تمكن من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يقوم بالسلب من المواطنين وتهديدهم بقوة السلاح.

وأضافت المديرية أنه استجابة لبلاغ تقدم به مواطن ضد مجهول يفيد بتعرضه للسلب من قبل أشخاص مجهولي الهوية على متن مركبة نوع أوبل سوداء اللون كونهم قاموا بالاعتداء عليه وضربه بواسطة سلاح ابيض (سكين) وسلب هاتفه النقال.

وأكدت المديرية أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري عن المركبة وبإعداد كمين محكم تم ضبطها من قبل أعضاء التحريات وعلى متنها أحد الأشخاص وتم الانتقال به إلى المركز.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه بحضور المشتكي والذي أفاد بأن المركبة هي التي قامت بواقعة السلب أكد أن الشخص الذي تم ضبطه أحد القائمين بواقعة السلب.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.