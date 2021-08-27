مليشيا “ثوار ليبيا” : اتهامات الرئيس التونسي لنا محل “سخرية”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال ما يعرف بـ”تجمع قادة ثوار ليبيا”، إنه قلق بشأن ما صدر عن الرئاسة التونسية باتهامها الباطل لليبيا بتجنيد دواعش من أجل زعزعة الأمن في تونس .

وزعم تجمع قادة ثوار ليبيا، في بيان له اليوم الجمعة، إنه يتابع بقلق شديد ما صدر عن الرئاسة التونسية اتهامها الباطل لبلادنا بتجنيد دواعش من أجل زعزعة الأمن في تونس، وما لفقته من تهم وأكاذيب بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، وتدريب الدواعش في قاعدة الوطية، على حد تعبيره.

وتابع التجمع “نؤكد احترامنا للعمق التاريخي والاجتماعي والثقافي بين الشعبين الشقيقين، نقول للرئيس التونسي أن أكذوبة الدواعش وادعاؤك بالتخطيط لقتلك أصبحت مثالاً للسخرية، فقل الحق ولو كان على نفسك” على حد ادعائه .

وأضاف البيان “لا يخفى على أحد وقوع الرئيس التونسي تحت تأثير دول محور الشر “الإمارات – مصر” من أجل محاصرة بلادنا وإخضاعها لأجنداتهم من خلال تلفيق تهم الدواعش الجاهزة والمفبركة”، بحسب تعبير البيان.

وأشار إلى أن هذه الاتهامات تؤثر سلبا على حاضر ومستقبل العلاقات بين الدولتين، وفقا لزعم البيان.

وشدد البيان، على تضرر مدن الجنوب التونسي التي يعتمد اقتصادها على تصدير منتجاتها الزراعية إلى ليبيا، حيث تُعتبَر الحدود شريان حياة بالنسبة لهم، بحسب زعمه.

واختتم التجمع بيان قائلا “أيدينا ممدوة للسلام، نحترم حقوق الجوار، نسالم مَنْ يسالمنا، ونعادي مَنْ يعادينا”، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن المتحدث الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، صرح أن ما قاله وزير الداخلية الليبي حول السيطرة على قاعدة الوطية ونفي وجود مسلحين فيها بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، “لا أساس له من الصحة”.

وأكد الشيباني، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، أن هناك أكثر من 150 داعشيًا في الوطية، لافتًا إلى أن هذه معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية التونسية.

وأضاف “أتحدى وزير الداخلية الليبي الذي يقول إن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه أن يتجاوز محيط وزارته”.

وكان وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، قد نفى في رسالة وجهها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وجود “100 عنصر إرهابي” في قاعدة الوطية بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، وذلك إثر القيام بالتحريات اللازمة من طرف المصالح الأمنية.