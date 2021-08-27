بالمستندات.. وزير النفط والغاز: الدبيبة يصدر قرارات بالتجاوز باسم مجلس الوزراء دون عرضها في اجتماعاته

وجه وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون، مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع: “ولعل ما يدفعنا للكتابة إليكم اليوم هو التأكيد على التزامي الشخصي وما قطعته على نفسي من تعهدات ليست مفصولة عن تعهداتنا والتزاماتنا كحكومة وحدة وطنية لهذا البلد الحبيب، وقسمنا أمام مجلس النواب والشعب الليبي الذي أنعم الله علينا بأن نكون من أبناءه وائتمننا على تسيير وتصريف شؤونه في هذه المرحلة الزمنية الصعبة، أن نحافظ على هذا البلد ونصون سيادته وأن نرفع المظالم دون تفريط فيما يستلزم بناءه وعمرانه”.

عون، وفي مذكرته التي طالعتها قناتنا، قال: “هذه المذكرة موصولة بما سبها من مذكرات ورسائل سبق وأن وجهناها لكم بشأن دور وزارة النفط والغاز وضرورة تفعيله للقيام بمسؤولياتها التي فرضها عليها القانون والتشريعات المنظمة لقطاع النفط منذ عام 1955 بصدور القانون رقم “25” لسنة 1955 وتعديلاته، وما لحقه من تشريعات ناظمة لشؤون هذه الثروة الوطنية وطرق استغلالها والمحافظ عليها”.

وأضاف: “ألا أننا وفي الأونة الأخيرة لاحظنا صدور عدد من القرارات تنسب لمجلس الوزراء دون أن يتم عرضها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء بل لم تكن من ضمن بنود جدول أعمال اجتماعاته، (وكمثال فقط القرار رقم 200 و280، والقرار 305) وهو أمر ما جاز لنا أن نرتضيه لأنفسنا وما قطعناه من أغلظ الإيمان بأن نتحمل مسؤولية عملنا وأن نراعي الله ومصلحة الوطن والشعب الليبي الكريم وأن نحافظ على القانون الذي يرسم حدود شرعية ما يصدر عنا من أعمال والذي ما وجد إلا ليضمن الحقوق العامة بعيداً عن الاتجاهات والدوافع الشخصية من خلال تحديد الصلاحيات وتحميل المسؤوليات لمن حولهم تطبيقه”.

وأضاف: “أننا على يقين بأن عملنا كحكومة مالم يتم بتنسيق مباشر بين أعضاء الحكومة والعمل كوحدة واحدة إدارة ومنهجاً في ظل الثقة الممنوحة لنا من قبل مجلس النواب بما يحافظ على منظومة المصالح الوطنية العليا وفهم ديننا الحنيف فلا يمكن أبداً القول بأننا نجحنا في قيادة البلاد تحت حكومة اختارت لنفسها من الأسماء حكومة وحدة وطنية لتقود البلاد لاستحقاقات تاريخية على رأسها الانتخابات”.

وتابع: “لقد طالعنا مؤخراً قرار صادر عن تحت مسمى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 234 لسنة 2021م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وهو ما نبدي عليه تحفظنا الكامل وذلك لأسباب عدة منا: القرار لم يكن أساسه مقترح أو توصية من وزير النفط والغاز وهو الوزير المسؤول عن إدارة هذا القطاع والإشراف والرقابة عليه، وإن ما ورد في ديباجة القرار بأن (مجلس الوزراء الذي ورد ذكره خطأ بدلا من رئيس مجلس الوزراء) قد اطلع على رسالة موجهة إليه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم “3680” بتاريخ 2021/08/09 م. وهي في الواقع رسالة قد صدرت بالتجاوز الإداري حيث لم يعرض الأمر على وزير النفط والغاز ولم تحال حتى صورة منها له للعلم، بما يشكل تجاوز إداري واضح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومخالفة للتعميمات والتعليمات الصادرة منكم التي نقضي ضرورة التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات والمراسلات (مرفق صورة) ويسأل من قام بهذا التجاوز، بل كان عليكم التوجيه والتنبيه إلى التسلسل الاداري والمهني من خلال وعن طريق وزير النفط والغاز الأمر الذي لامحالة سيؤدي إلى ترتيب المسار المهني الصحيح للقطاع وما يجعله يحقق أهدافه بكل نجاعة”.

وتابع: “إن مسألة دراسة التملك والاستحواذ على حصص الغير من الشركاء في البيع أو التخلي هي اختصاص أصيل لوزير النفط وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط وتعديلاته، ولا يجوز لأي جهة أن تتولى هذا الدور واغتصاب اختصاص وزارة النفط والغاز والا كانت كل أعمالها مشوبة بالبطلان، حيث يقضي القانون بأن يعرض وزير النفط هذه المسائل على مجلس الوزراء للبث فيها واصدار قرار نهائي في شأنها، وورد بالمادة الثالثة تناقض صارخ ومخالفة جوهرية حيث من جهة تخوّل اللجنة والمؤسسة إصدار كتاب صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط وموافقة مجلس الوزراء حسب التشريعات النافذة، والتشريعات النافذة تخول وزير النفط والغاز فقط وليس المؤسسة الوطنية للنفط، وإن أي مطلع على شؤون النفط يعلم تماما أن مجال العمل المسند لهذه اللجنة يتطلب مدة زمنية غير قصيرة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنجز خلال مدة (45) يوم الممنوحة للجنة في القرار، لذلك هذا يدعونا للاعتقاد الجازم بأن هذه الأعمال ربما تكون معدة سلفا”.

وأتم عون كتابه: ” نذكر هنا بأن حكومة الوحدة الوطنية قد تعهدت بأن تسلم السلطة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، وهو ما يجعل من المدة الزمنية أقل من 130 يوم، فلا يعقل أن يتم إجراء تعاقدات أو إبرام اتفاقيات تمنح حقوق وامتيازات على الثروة السيادية الوطنية لمدة طويلة جدا من الزمن خلال هذه الفترة المؤقتة الانتقالية، خاصة وجميعنا يعلم ويعي بأن أي مفاوضات الأن لن تحسم الأمر بالشكل المطلوب للمصلحة الوطنية وذلك لأن أوضاعنا الراهنة كدولة لا تخفى على أحد فهشاشة الوضع الأمني وظلال الانقسام السياسي هي عناصر مؤثرة جدا في أي مفاوضات تجعل من الطرف الليبي في وضع مهتز ويضطر لتقديم التنازلات أمام طرف يتمتع بكل عناصر القوة ويسعى للربح وتحقيق أكبر عوائد بأقل ثمن، وليس موضوع مارثون منا ببعيد، كل ذلك يجعلنا نطلب منكم القيام بإلغاء قراركم خدمة للمصلحة العامة”.