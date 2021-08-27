فرص لهطول أمطار رعدية على مناطق متفرق

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، تكون سُحب رعدية ممطرة، بداية من مساء اليوم الجمعة، بسماء مناطق متفرقة جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

وأفادت المؤسسة عبر حسابها على فيسبوك، بأن السحب ستكون محملة بالأمطار متوقعة هطولها على مناطق: سهل جفارة والجبل الغربي وبني وليد، فيما تكون احتمالية وصول السُحب إلى مناطق الساحل ضعيفة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية-بدوره- تراجع درجات الحرارة تدريجيًا، من مساء الجمعة، بعد بلوغها الحرارة القصوى بـ 42 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن تراجع درجات الحرارة، بفعل تغير الرياح إلى شمالية شرقية مع ارتفاع عامل الرطوبة، ويكون اعتدال الحرارة ملحوظ يوم غد السبت.

وبيَّن مركز الأرصاد: “الأجواء تشهد تكاثر السحب خصوصًا على مناطق الجبل الغربي وترهونة وبني وليد، قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة أحيانًا”.

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