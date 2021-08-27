الدبيبة يتهم مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام مجلس النواب، قال الدبيبة إن ” مجلس النواب عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة”.

وأضاف أن حكومته أعدت “برنامجاً تنموياً من أجل ليبيا” لكن “مجلس النواب عطل بشكل متعمد خطط الحكومة”.

وأضاف أن الحكومة شكلت لجاناً للنظر في الميزانية وإعدادها “بناءً على الميزانيات السابقة”، متهماً مجلس النواب بـ”إضاعة الفرصة على الحكومة للبدء في العمل”.

وخاطب الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائلاً إن “هناك لجاناً متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية” في ليبيا.

وتابع “دون دعم كامل من مجلس النواب لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات”.

وقال الدبيبة إن “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موسعة وهي حكومة محاصصة وهي حكومة ترضيات وقد تم اعتمادها من مجلس النواب وهي ممثلة من جميع مناطق ليبيا”.

وأضاف: “حكومتنا هي حكومة جميع الليبيين، وأعضاء مجلس النواب ساعدوني في تشكيلها”.