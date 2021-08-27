أبوخزام يعلن تشكيل لجنة لمتابعة احتياجات نازحي تاورغاء ومرزق

اطلع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، أمس الخميس، على أوضاع مهجري مدينة مرزق، خلال لقائه عددًا من ممثليهم.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمدينة بنغازي، الصعوبات وظروف التهجير القسري نتيجة العنف المسلح الذي وقع على سكان المدينة، مطالبين بمعرفة مصير المفقودين ورد المظالم والرجوع لأعمالهم.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون لإرساء حوار ومصالحة عادلة تضمن الحقوق، و تسهم في تفعيل مؤسسات العدالة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة يشرف عليها مكتب وزير الدولة تُعني النازحين من مختلف الجوانب.

وفي سياق متصل ناقش أبوخزام، أمس الخميس، مع ممثلي وأعيان تاورغاء القاطنين بالمناطق الشرقية، الاحتياجات الأساسية وآلية توفيرها.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمدينة بنغازي، الصعوبات والأولويات الملحة التي تواجه قاطني المخيمات، وظروف العودة إلى تاورغاء بعد صرف التعويضات وترميم بيوتهم وإعادة إعمار تاورغاء.

وتم خلال اللقاء، تشكيل لجنة من أهالي تاورغاء للتنسيق والتواصل مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

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