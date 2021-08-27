المشير حفتر يزور المدينة الرياضية في بنغازي

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة ابوالقاسم حفتر زيارة لمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية ببنغازي، والذي عملت على إنشائه لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة بناءً على توجيهات القائد العام، تأكيدا على ضرورة الإهتمام بقطاعي الشباب والرياضة كونها الرافد لرفعة الشباب ومشاركتهم في بناء بلدهم وتبعدهم عن الظواهر السلبية.

و التقى القائد العام خلال جولته بعدد من قدامى الرياضيين الدوليين وعدد من المواطنين الذين يمارسون رياضة المشي والجري، داعياً للإهتمام بالرياضة وتطويرها وخلق الأماكن المناسبة لكافة الرياضات الفردية والجماعية.