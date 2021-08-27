مشاهد مذهلة لشاطئ الأثرون في درنة (صور)

نشر المصور الفوتوغرافي الليبي سند الأحلافي على صفحته بالفايسبوك ألبوم صور خاص بشاطئ وصخرة الأثرون في درنة شرقي ليبيا.

وتظهر الصور مشاهد ساحرة للمنطقة. وقد اختار المصور الفوتوغرافي الشاب المعروف بتوجهه نحو التقاط المشاهد الطبيعية وكشف الثراء الطبيعي الذي يتميز به الشرق الليبي، زوايا مختلفة للمكان، ساهمت في إخراج الصور بشكل ساحر.

والأثرون هي بلدة ليبية أثرية تبعد نحو 9 كيلومترات إلى الشرق من رأس الهلال ونحو 50 كيلومترا شرقي مدينة البيضاء في الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا وتتبع إدارية لدرنة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا