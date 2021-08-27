المستشار صالح: مجلس الدولة يكرس للفوضى السياسية في البلاد وهو من بقايا المؤتمر الوطني

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أنه إنه لا حل لقضية ليبيا إلا بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، مشددا على أنه يصر بشكل شخصي على إجراء الانتخابات في موعدها”.

المستشار صالح، وفي مقابلة متلفزة، على قناة الغد، قال: “أنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات، ولكن هناك من يضع معوقات لمصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هناك من يخشى الخروج من المشهد حال إجراء الانتخابات”.

وأوضح المستشار صالح، أنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراضات، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، ولكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى.

وأضاف المستشار صالح، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإصدار القوانين، ولا يوجد أي شريك للبرلمان في صياغة وإصدار القوانين، موضحا أن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري، ومن بقايا المؤتمر الوطني الذي سقط، منتقداً بقاء هذا الكيان الذي كان يعارض وجود مجلس النواب منذ 2014، ورفض تسليم السلطة والاعتراف بالانتخابات”، مضيفاً: “يجب الذهاب إلى الانتخابات بأي شكل”.

وتساءل: “كيف يكون مجلس الدولة استشاريا للبرلمان وهو معارض له؟ لذلك أقول إن وجود مجلس الدولة لخلق واستمرار الفوضى في ليبيا، وإن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، بالإضافة إلى أن كل المحاكم ألغت قرارات حكومة فائز السراج”.

وانتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دور ما يسمى بمجلس الدولة في طرابلس. متهما إياه بأنه يكرس للفوضى السياسية في البلاد.

وأضاف صالح: “أن السلطة المختصة بإصدار القوانين هي مجلس النواب، وأن هذا أمر متعارف عليه في كل دول العالم”.

وأشار صالح إلى وجود خلاف بشأن مشروع الدستور الجديد، وأنه يجب تحقيق المصالحة الوطنية تمهيدا لإصدار الدستور.

وأكد صالح، أنه لا يوجد أي دور لما يسمى “مجلس الدولة” في إقرار القوانين، ولا يقدم أي مساعدة للبرلمان.

وأكد المستشار صالح، أنه يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، موضحا أن الانتخابات الرئاسية لن تقصي أو تستبعد أحدا، وكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حقه الترشح للرئاسة.

وتابع: “الليبيون هم أصحاب السيادة، ولهم الحق في اختيار من يحكم، وأن الرئيس المنتخب سيكون لكل الليبيين ومعترفا به دوليا، وحال ليبيا سيتغير إلى الأفضل بعد إنجاز الانتخابات.

وأردف: “يمكن لأي ليبي الترشح للانتخابات، طالما توفرت فيه شروط الترشح”.

وقال المستشار صالح، إن “حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا، لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها، وعلى الرئيس المقبل أن يتحمل مسؤولياته، ولو ترشحت للانتخابات وفوزت بها سأعرض الاتفاقية مع تركيا على البرلمان، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي يريد الانتخابات للخروج من هذه الأزمة الراهنة”.

وأكد، أن كل الأحاديث التي تقول إن البرلمان الليبي غير مستمد شرعيته من القانون أحاديث كلها باطلة ومخالفة للقانون، وقانون تأسيس البرلمان قائم ومعمول به.

وعن ملامح قانون انتخاب الرئيس، أكد المستشار صالح، أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية، وبإمكان كل الليبيين يتابعونه بالفقرة وبالمادة، مشيرا إلى أن الأوضاع في البلاد الآن في مرحلة استثنائية واستفدنا مما حدث في تونس.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب أعلن، الخميس، أن المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب.

وقال المستشار صالح، إن حكومة الدبيبة فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.

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