ليبيا الان

«فؤاد» من روما: الحرب «جايه جايه».. ولا استقرار إلا بإزاحة حفتر بالقوة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد فؤاد، الطبيب الليبي، المقيم في روما، أن ليبيا لن تشهد استقرار دون إزاحة خليفة حفتر، في إشارة إلى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية.

كتب فؤاد على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تتفاوضوا، تسموهم شركاء الوطن، تقولوا معاش نبوا حرب، تديروا حكومة وتقسموا المناصب،
اللى بتديروه ديروه” وفق قوله.

أضاف فؤاد، ضيف قنوات الإخوان الدائم، قائلًا: “لكن فيه حاجتين، أولها إن مفيش استقرار إلا بازاحة حفتر بالقوة
والثانى وهو الأهم أن الحرب جاية جاية فالمهم انك تشد فى حليفك الوحيد وغير هذا كلام ومضيعة للوقت” في إشارة إلى تركيا حليف الإخوان.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اولاً، قدم كانك راجل
    نانياً، نعم الحرب جاية جاية، تشد في حليفك والا في ….. المرة هادي والله ماناقصتلك، لارجوع الا بعد سحق الاخوان والارهابين ومن والاهم. انتهى الكلام.

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  • وان شاء الله تكون كيف شدة الغنوشي…المتغطي بالاستعمار عريان

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  • هذا المهبول المختل عقليا يعيش فى كوكب اخر ويتصور ان تركيا حليف للاخوان وهذا غير صحيح فاردوغان يعتبر الخوان ادوات يستخدمها لصالحه ثم يضحى بها لصالحه وقد فعل هذا مع خوان مصر ولا يعنيه الان حبس مرشد الاخوان الذى دخل عالم النسيان بعد ان عاش فى اوهام ان اردوغان حليف له يمكنه ازاحة السيسى والكل يرى بنفسه قطر تقول السيسى رئيس شرعى منتخب واردوغان يتودد له الان وقد ترى ايها الحلوف التركى اليوم مشهدا سسيجعلك تعرف انك حمار عندما ترى لقاء فى بغداد اليوم يحضره الرئيس الفرنسى وربما اردوغان والسيسى وولى عهد ااسعودية والامارات وملك الاردن حيث يسعى العراق للمصالحة بينهم جميعا وهو ما اعلنت عنه الرئاسة التركية بالامس من قرب تحسن العلاقات مع مصر ودول الخليج ومعروف ان كل هذه الدول تعتبر الاخوان جماعة ارهابية ومن السهل على اردوغان تقديم الخوان قربان من اجل مصلحته .
    اما حفتر فهو احد ابطال حرب اكتوبر ضد اخوانكم اليهود ويحمل اعلى وسام عسكرى فى مصر ومحمى من الجيش المصرى ااجاهز للتدخل اذا عبر اى جرذ خط سرت الجفرة ومعه موافقة جاهزة من البرلمان المصرى واعد اكبر قاعدتين على الحدود الليببة واحدة برية واخرى بحرية تستطيعان حسم اى معركة فى ليبيا خلال ايام قليلة لو دعمت الجيش الوطنى وهو ما تعلنه مصر دائما فمصر لها اليد الطولى فى ليبيا حاليا بدليل ان الدبيبة لم ينل الثقة الا بعد ان سافر الى مصر وقابل ااسبسى والان نرى باشاغا فى مصر فى مؤشر على انه سيخلف الدبيبة بعد سحب الثقة ولن تعترض تركيا على ذلك فاى حرب ياكلب والنتيجة محسومة مقدما لصالح الجيش الوطنى مدعوما بخير اجناد الارض وسترى قريبا جدا صفقة بين اردوغان والسيسى ينسحب بموجبها الاتراك من ليبيا ووقتها ييقتص الشعب من الخونة ولن يستطيعوا الهرب كما نرى فى افغانستان من عملاء الاحتلال الامريكى

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