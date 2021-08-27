«فؤاد» من روما: الحرب «جايه جايه».. ولا استقرار إلا بإزاحة حفتر بالقوة

زعم محمد فؤاد، الطبيب الليبي، المقيم في روما، أن ليبيا لن تشهد استقرار دون إزاحة خليفة حفتر، في إشارة إلى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية.

كتب فؤاد على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تتفاوضوا، تسموهم شركاء الوطن، تقولوا معاش نبوا حرب، تديروا حكومة وتقسموا المناصب،

اللى بتديروه ديروه” وفق قوله.

أضاف فؤاد، ضيف قنوات الإخوان الدائم، قائلًا: “لكن فيه حاجتين، أولها إن مفيش استقرار إلا بازاحة حفتر بالقوة

والثانى وهو الأهم أن الحرب جاية جاية فالمهم انك تشد فى حليفك الوحيد وغير هذا كلام ومضيعة للوقت” في إشارة إلى تركيا حليف الإخوان.