إشكاليات الميزانية وتطعيمات كورونا.. محور خطاب الدبيبة للشعب الليبي

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مجلس النواب بتعمد تعطيل الميزانية العامة، قائلاً إنََ أسباب التأخير التي وضعها المجلس، واهية وغير واقعية.

وأضاف الدبيبة في خطاب بثته الحكومة، مساء اليوم الجمعة، أن مجلس النواب طلب إضافة بعض الاستحقاقات للميزانية وهو المسؤول عن الزيادة، مطالبًا المجلس، بتقديم تقييم فنيً يوضح الأسباب التي اعتمد عليها في وصف الميزانية بـ”العالية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى إبلاغه، مجلس النواب بعدم قدرته على مواجهة مختلف مشاكل الشعب، بسبب تأخر اعتماد الميزانية، مبينًا أن التأخر ساهم أيضًا في استمرار أزمة الكهربائية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الدبيبة في خطابه، أن حكومته تمكنت من رفع مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية بنسبة 100%، موضحًا أنه أبلغ شريحة من المتقاعدين بحل مختلف مطالبهم حال توفر الميزانية.

وتحدث الدبيبة عن مرتبات العاملين في مختلف الجهات الحكومية قائلاً: إنَّه تابع ملف المرتبات، ووجد تفاوتا ماليا كبيرا على مستوى دخل العاملين، مبينًا أن الحكومة تعمل على إنهاء ذلك.

وتطرق الدبيبة إلى بند التنمية وسعيه لإعادة الحياة إلى مشاريع ليبيا المتوقفة، حسب تعبيره، مطالبًا بدعم التنمية التي خصص لها قرابة 26% من ميزانية الحكومة.

وفي حديثه عن ملف جائحة كورونا، أكد الدبيبة تعهد الحكومة بتواصل حملات التطعيم بعد تلقيح أكثر من مليون مواطن، مشيرًا إلى أن حكومته حققت نجاحًا في ملف لقاحات كورونا، نافيًا في الوقت ذاته وجود اختلاسات مالية في ملف توريد اللقاحات إلى ليبيا.

وأضاف: “هناك دول -لم يسمها- وفّرت لنا كميات كبيرة من لقاحات كورونا وأخرى دفعت تكاليف توريد اللقاحات إلى البلاد”.

وواصل الدبيبة خطابه متحدثًا عن الاستحقاق الانتخابي المرتقب، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانات وعزم الحكومة على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد.

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