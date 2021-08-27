يواصل منتدى إحياء ليبيا عمله الدؤوب لنشر الديمقراطية في المجتمع، وتوعية المواطنين بحقوقهم والواجبات المطلوبة منهم، حيث نظم المنتدى لقاء بعنوان تطبيقات اللامركزية في ليبيا، خصوصا تلك المتعلقة بعمل المجالس البلدية.
ما هي اللامركزية؟
وكيف يمكن تحقيقها؟
ترسيخا للديمقراطية.. إحياء ليبيا ينظم لقاء بعنوان اللامركزية
يواصل منتدى إحياء ليبيا عمله الدؤوب لنشر الديمقراطية في المجتمع، وتوعية المواطنين بحقوقهم والواجبات المطلوبة منهم، حيث نظم المنتدى لقاء بعنوان تطبيقات اللامركزية في ليبيا، خصوصا تلك المتعلقة بعمل المجالس البلدية.
أضف تعليقـك