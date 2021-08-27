متهماً تونس بنقل آلاف الارهابيين إلى ليبيا.. الدبيبة: الإرهاب جاءنا من الخارج

خرج رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، في كلمة موجهة، بحسب المكتب الإعلامي التابع له، للشعب الليبي، بالتزامن مع لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على قناة الغد.

الدبيبة، وفي كلمته المسجلة ونقلتها منصة “حكومتنا” التابع للحكومة تابعتها قناتنا، اتهم “مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد، بحسب قوله.

وقال الدبيبة إن “البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة”، بحسب قوله.

وأضاف أن حكومته أعدت “برنامجاً تنموياً من أجل ليبيا” لكن “البرلمان الليبي عطل بشكل متعمد خطط الحكومة”، بحسب قوله.

وتابع ان الحكومة شكلت لجاناً للنظر في الميزانية وإعدادها “بناءً على الميزانيات السابقة”، متهماً البرلمان بـ”إضاعة الفرصة على الحكومة للبدء في العمل”، بحسب قوله.

وأضاف “الميزانية لم تزد على ما صرف خلال الخمس سنوات الماضية، لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا”، بحسب قوله.

وخاطب الدبيبة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قائلاً إن “هناك لجاناً متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية في ليبيا”، بحسب قوله.

وتابع : “وجدنا فوضى في المرتبات لدى موظفي الدولة وسنقدم جدولاً موحداً بشأن المرتبات إلى البرلمان”، بحسب قوله.

وتابع: “دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات”. واعتبر الدبيبة أيضاً أنه “لا بد من زيادة بند التنمية في الميزانية.. وحتى لو خصصنا 50% للتنمية يكون قليلاً”، مضيفاً: “حققنا نتائج في ملف كورونا أكثر مما توقعنا ومراكز العزل وضعها جيد بعكس مايقوله المشككين”، بحسب قوله.

وقال الدبيبة: إن “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موسعة وهي حكومة محاصصة وهي حكومة ترضيات وقد تم اعتمادها من البرلمان وهي ممثلة من جميع مناطق ليبيا”، بحسب قوله.

وأضاف: “حكومتنا هي حكومة جميع الليبيين، وأعضاء مجلس النواب ساعدوني في تشكيلها”، بحسب قوله.

وأضاف أيضا إن “الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر، مضيفاً أن “مشكلة الانتخابات ليست لوجيستية بل تشريعية بحتة”، بحسب قوله.

ولفت الدبيبة إلى أن “هناك بعض الدول الجارة تتهمنا بالإرهاب”، بحسب قوله.

وأوضح أن “ليبيا حاربت الإرهاب في سرت وفي كل مكان ولا يمكن أن نقبل باتهامنا بالإرهاب وأنه تم إرسال وفد كبير لتونس للتفاهم معها بشأن هذه الاتهامات الغريبة”، بحسب قوله.

وتابع: “إذا كانت تونس تريد بناء علاقات قوية وصادقة معنا لابد من احترام دول الجوار فهي دولة جارة وصديقة ونحن نريد بناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار”، بحسب قوله.

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