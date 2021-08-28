وزير الداخلية وكوبيش يبحثان خطة تأمين الانتخابات ونتائج زيارته إلى تونس

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد مازن، الجمعة، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، لبحث نتائج زيارته الأخيرة إلى تونس، إضافة إلى ملف تأمين الانتخابات.

وناقش مازن خلال الاجتماع عدد من المواضيع من أبرزها الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية إلى تونس وما حملته من أهمية للبلدين خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى. حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف الاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر والدور الذي تتحمله الوزارة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وجميع المشاركين في هذا الاستحقاق لضمان نجاحه.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد وزير الداخلية على أهميته باعتباره ملفاً إنسانياً، وأن وزارة الداخلية ورغم كافة الصعاب إلى أنها قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

وأشار مازن أن الوزارة بكافة منتسبيها يعملون في كافة الأوقات لإرساء دعائم دولة القانون والاستقرار الأمني.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية على الأرض وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية.

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