«بوقعيقيص»: نأمل في توسع لجنة «5+5» لتصبح مجلساً عسكرياً موحداً

وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، اجتماع العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، في منطقة الشويرف، بـ«الخطوة الإيجابية»، داعية إلى استغلال ذلك في “تشكيل مجلس عسكري أمني موحد، يتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقالت بوقعيقيص، في تصريحات لـ«إندبندنت عربية» رصدتها “الساعة 24” إنها “تأمل أن تتوسع لجنة (5+5)، فتصبح مجلساً عسكرياً أمنياً موحداً، يمضي بالبلاد نحو السلام”.

وأشارت إلى أن “مسؤولية العسكريين وقدرتهم على قيادة مشروع يجمع الأسلحة ويوحد البلاد، لإدراكهم لتداعيات الحروب وويلاتها”.