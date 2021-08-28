بوقعيقيص: نأمل في توسع لجنة (5+5) لتصبح مجلساً عسكرياً موحداً

وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، اجتماع العقيد عمر أمراجع، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع آمر الكتيبة 166 المجلس الرئاسي محمد الحصان، في منطقة الشويرف، بـ”الخطوة الإيجابية”، داعية إلى استغلال ذلك في “تشكيل مجلس عسكري أمني موحد، يتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

بوقعيقيص، وفي تصريحات لـ”إندبندنت عربية”، قالت: إنها “تأمل أن تتوسع لجنة (5+5)، فتصبح مجلساً عسكرياً أمنياً موحداً، يمضي بالبلاد نحو السلام”.

وأشارت إلى أن “مسؤولية العسكريين وقدرتهم على قيادة مشروع يجمع الأسلحة ويوحد البلاد، لإدراكهم لتداعيات الحروب وويلاتها”.

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