«العمامي»: «لقاء أمراجع والحصان» يأتي ضمن خطة حماية خط النهر الصناعي من أي اختراقات

أعلن رئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الفريق مراجع العمامي، إنه يؤيد اجتماع العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، في منطقة الشويرف، في إطار تأمين طريق النهر.

وقال الفريق مراجع العمامي، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24” إن اللجنة أعلنت بدء التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة.

ونوه العمامي، بأن “تكليف كل من لواء طارق بن زياد المعزز والكتيبة 166 يأتي ضمن خطة الترتيبات الأمنية لحماية خط النهر الصناعي والمنظومة المشغلة له من أي اختراقات أمنية”.