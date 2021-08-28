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أبو النيران يؤكد استقرار الوضع الوبائي في بني وليد

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المتحدث باسم إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبو النيران، استقرار الوضع الوبائي في عموم البلدية، من حيث الحالات اليومية التي يتم تسجيلها، مناشدا الجهات المعنية بتوفير الأكسجين اللازم لمراكز العزل في البلدية.

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قناة ليبيا

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