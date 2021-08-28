أبو النيران يؤكد استقرار الوضع الوبائي في بني وليد

أكد المتحدث باسم إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبو النيران، استقرار الوضع الوبائي في عموم البلدية، من حيث الحالات اليومية التي يتم تسجيلها، مناشدا الجهات المعنية بتوفير الأكسجين اللازم لمراكز العزل في البلدية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بسبب شكاوى المواطنين.. الصحة تمنح المراكز الخاصة أسبوعين لتحسين أدائها
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مقتل مصريين واختطاف آخرين أثناء عبورهم المياه الليبية
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات إنسانية للجاليات الأفريقية في الجفرة
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
وزير الداخلية يبحث مع المبعوث الأممي ملف الانتخابات
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك