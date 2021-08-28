31 عضو بملتقى الحوار السياسي يطالبون البعثة الأممية بعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات الجسيمة التي تُعيق تنفيذ خارطة الطريق

وجه عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، خطاباً إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

أعضاء ملتقى الحوار، وعددهم 31 عضو، وفي خطابهم الذي اطلعت عليه قناتنا، قالوا: “نحن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقعون على هذا الكتاب نتقدم إليكم استناداً الى المادة الرابعة، الفقرة (9،7،6) من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقـــى الحوار وانعقـــاده الدوري والطارئ بطلب عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ الخارطـة، والتطورات الخطيرة التـي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، وحرصًا منا لضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيـقي لإجراء الانتخابــــــات في أجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية”.

أعضاء ملتقى الحوار هم عبدالمطلب ثابت، وسلطنة المسماري، وزياد ادغيم، وبدر النحيب، وحمد البنداق، وحمد الشركسي، وبوبكر عيسى العبيدي، وبلقاسم النمر، وصالح المنصوري العبيدي، ومسعود عمر العرفي، وادريس يحي البرعصي، وامال بوقعيقيص، وسلوى الدغيلي، وابتسام العرفي، علي بونجيم، وبوبكر مصباح، ومصباح دومة، وهاجر القائد، وعبدالرحمن العبار، وحسن الزرقة، وعبدالله عثمان، والعجيلي الحسناوي، وسعيد كلا، وحسين الانصاري، وانس الحمري، ويوسف الفرجاني، ورمضان السنوسي، ومحمد بوعجيلة الغدي، وخالد الأسطى، وأم العز الفارسي، وخديجة عبد العالي”.

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