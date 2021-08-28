الصول: على الدبيبة الامتثال أمام مجلس النواب لإيضاح ما تم انفاقه

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، اليوم الجمعة، أنه يجب على رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الامتثال امام المجلس بدون حجج لايضاح ما تم انفاقه من المبلغ المسيل وكذلك أين ستنفق المبالغ المذكورة في الباب الثالث التنمية والباب الخامس الطواريء، ومدى استعداد الحكومة لتأمين عملية الانتخابات المرتقبة والمبلغ المدفوع للمفوضية العليا للانتخابات”.

الصول، وفي تدوينة عبر حسابه بموقع ففسبوك، رصدته “الساعة 24 ” قال: “ردا على ماتطرق له رئيس حكومة الوحدة الوطنية في لقاءه ببعض اعضاء مجلس النواب فيما يخص الميزانية والاستدعاء من قبل مجلس النواب عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب، فيما يخص الميزانية هناك مغالطات ذكرها السيد رئيس الحكومة بشأن عدم اعتماد الميزانية، وبناء على جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والخطاب الموجه لرئيس الحكومة من مكتب رئاسة مجلس النواب واعطاءه الاذن بالصرف 112 قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بتسسيل مبلغ يقدر ب 45 مليار دينار واكثر .. صرفت هذه المبالغ على الاتي: مليار دينار لمجابهة فايروس كورونا، ومليار دينار في عقود لملف الكهرباء، وقيمة المرتبات للعاملين في الدولة الليبية والذين يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة بدون الزيادات المقررة، وهناك مبالغ صرفت للباب الثاني الميزانية التسييرية لكافة القطاعات والوزارات”.

وأضاف: “وكل ماذكر بدون رقابة ولا محاسبة، على رئيس الحكومة الامتثال امام المجلس بدون حجج لايضاح ماتم انفاقه من المبلغ المسيل وكذلك اين ستنفق المبالغ المذكورة في الباب الثالث التنمية والباب الخامس الطواريء، ومدى استعداد الحكومة لتأمين عملية الانتخابات المرتقبة والمبلغ المدفوع للمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك بخصوص بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة مخالفة للقانون وهي ليست من اختصاصاتها علي سبيل المثال قرار ايفاد السفراء وهو اختصاص اصيل للمجلس الرئاسي مجتمعا”.