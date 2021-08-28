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باحث أكاديمي: هناك من يضغط لإبقاء الإخوان في السلطة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر الباحث بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا عمر حمدين، أن “الأزمات التي تعاني منها البلاد من انقطاع للكهرباء واستمرار نقص السيولة النقدية، إضافة إلى تأخر الرواتب ومشكلات المياه والأدوية المتكررة، والتي شحنت الأجواء بين الحكومة ومجلس النواب، مشكلات استخدمتها أطراف خارجية لفرض أمر واقع على الليبيين”.

واشار حمدين خلال تصريحات صحفية لموقع سكاي نيوز عربية، أنه “لم يتبق على الانتخابات سوى شهور معدودة، وهناك من يريدون أن يمرروا رؤيتهم الخاصة لمستقبل ليبيا ويضغطون لإبقاء أشخاص بأعينهم في السلطة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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  • هذ الأكاديمي الحمار لايعلم ان الشعب و الجيش العربي الليبي لن يسمحوا لهذه الخنازير ان يعيشوا بيننا، طزززز في هذا البغل الاكاديمي

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