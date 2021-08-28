الدبيبة: دولة جارة اتهمتنا بالإرهاب.. فمن أين أتى إلينا 10 آلاف إرهابي؟

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة:” حكومتنا مشكلة من جميع أطياف الشعب الليبي وهي بالفعل حكومة وحدة وطنية

وأضاف الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي، مساء اليوم الجمعة:” وفرنا جميع الملاحظات المطلوبة من البرلمان على مشروع الميزانية، وقدمناها معقولة للنواب معتمدة على محصلات النفط، وعدم اعتمادها عطل أعمال الحكومة لمدة 4 أشهر”.

ولفت الدبيبة، إلى أن البرلمان تعمد عرقلة الميزانية وأعاق عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، بأسباب واهية وليست جادة، فالبرلمان هو من طلب زيادة الميزانية الأخيرة وفق الملاحظات المقدمة إلينا”.

وبين أن الأزمات التي حدثت خلال السنوات الماضية تحتاج إلى ميزانية إضافية لحلها، فعدم اعتماد الميزانية جعل الحكومة كـ«سيارة بدون وقود».

وتابع الدبيبة:” أقول لعقيله صالح والنواب لديكم لجان متخصصة لمراجعة ومتابعة آداء الحكومة ونحن متعاونون لأبعد الحدود، ووفرنا 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا وسنوفر 3 ملايين أخرين خلال الفترة المقبلة، كما لدينا مليون شخص ملقح ضد كورونا ونستهدف تطعيم ملايين حتى نحصن الشعب الليبي كاملا بجرعتين”.

وأوضح الدبيبة، أن وضع ليبيا في أزمة كورونا أفضل مما كانت عليه بكثير، ومن يشكك في ذلك فاشل، متابعا:” من يملك أي مستندات أو مخالفة عن إدارتنا لأزمة كورونا فليقدمها للنائب العام ونحن مستعدون للمحاسبة”.

واستطرد الدبيبة:” شغلنا 17 مصنعا للأكسجين لتوفيره في جميع المناطق الليبية، ولا بديل عن تلقيح الشعب الليبي”.

وعن أزمة الماليةالمعاشات، قال الدبيبة:” شريحة المعاشات الأساسية كانت تعاني بشكل كبير فقررنا زيادتها 100%، أما شريحة المتقاعدين ستكون زيادتها كبيرة تصل 100% بما تعد بشرى لهم، ونسعى لزيادتها في المستقبل لأنها غير مرضية أيضا بوضعها الجديد”.

ولفت الدبيبة، إلى أن جدول المرتبات غير عادل وبه ظلم وفوارق بين المستحقيين وسنعمل على تعديله بالشكل الصحيح قبل تقديمه للبرلمان

واستطرد الدبيبة:” وضعنا خطة حقيقة لإعادة ضخ الدماء للتنمية في ليبيا وخصصنا لها مبلغا لإعادة الحياة إليها، ولابد من المحافظة على تشغيل النفط وتطويره، ولابد من استغلال المخزون النفطي في أسرع وقت ممكن لأنه يفقد قيمته في المستقبل”.

وعن أزمة الميزانية، قال الدبيبة:” اليوم بحثنا عن مصادر أخرى بعد عدم اعتماد الميزانية للتمويل التقليدي للمشروعات في ليبيا، وبالفعل وفرنا المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروعات الموزعة في مختلف المدن الليبية، ووضعنا برنامجا متميزا لتنفيذ بعض المشروعات الخدمية في الربع الأخير من العام الجاري”.

وأكد الدبيبة أن مشروعه يسمى “إعادة الحياة للمشروعات التنموية” وسنبدأ فيه على الفور، والذي سينطلق من بنغازي ثم سبها حتى يصل إلى كافة المدن الليبية

وعن أزمة الكهرباء، وعد الدبيبة، بانتهائها نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من عمليات الصيانة وإعادة تشغيل المحطات بالقوة المطلوبة.

وعن ما يحدث في العاصمة طرابلس، قال الدبيبة، إن العاصمة آمنة وهادئة، والخروقات الأمنية في طرابلس أقل من أي خروقات تحدث في أي عاصمة من عواصم العالم.

وأكد الدبيبة، أن الانتخابات ستجرى في 24 ديسمبر المقبل والحكومة وضعت برنامجا لإنجازها في وقتها المحدد، متابعا:” أقول للشعب ليبيا بخير والفاشلون ليس لهم مستقبل بيننا فنحن مع استقرار ليبيا وجيشها الموحد، ولن نسمح بوقف مسيرة الشعب والإنجرار للحرب مرة أخرى، وسنعمل على دعم الشباب في كافة المجالات بعيدا عن الحروب والقتال”.

واختتم الدبيبة قائلا:” الإرهابيون أتوا إلينا من الخارج بالآلاف ومن بعض دول مجاورة ولن نقبل باتهامنا بالإرهاب والتطرف، ومن يتهمنا فاليذهب أولا ويرى من أينَ أتى إلينا بالإرهابيين، فبعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيين، وهناك 10 آلاف إرهابي دخلوا بلادنا من أين أتو؟”.