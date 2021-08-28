الشاطر: ستنقسم برقة إلى أكثر من 20 دولة

زعم عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” عبد الرحمن الشاطر، إن (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح ومن وصفهم بـ “دعاة الانقسام” سيحققون حلمهم وسيعلنون انتصارهم ربما أوائل العام المقبل”، بحسب قوله.

الشاطر، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”نهاية العبث بوحدة الدولة الليبية وتجاوز العقل والمنطق والقانون سيحقق (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح ودعاة الانقسام حلمهم وسيعلنون انتصارهم ربما أوائل العام المقبل”، على زعمه.

وأضاف الشاطر: ”بعدها ستنقسم برقة إلى أكثر من 20 دولة ولن يجدوا شماعة يحملونها تهميشهم، حينها لن ينفع الأغلبية الصامة الندم”، على حد قوله.

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