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الشاطر: ستنقسم برقة إلى أكثر من 20 دولة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” عبد الرحمن الشاطر، إن (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح ومن وصفهم بـ “دعاة الانقسام” سيحققون حلمهم وسيعلنون انتصارهم ربما أوائل العام المقبل”، بحسب قوله.

الشاطر، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”نهاية العبث بوحدة الدولة الليبية وتجاوز العقل والمنطق والقانون سيحقق (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح ودعاة الانقسام حلمهم وسيعلنون انتصارهم ربما أوائل العام المقبل”، على زعمه.

وأضاف الشاطر: ”بعدها ستنقسم برقة إلى أكثر من 20 دولة ولن يجدوا شماعة يحملونها تهميشهم، حينها لن ينفع الأغلبية الصامة الندم”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • ها الشيباني يهتري في اخر ايام عمره لازالت دماء الفاتح في عروقه! يتمنى الدمار والهلاك لبرقة لأنها صنعت فبراير التي احتكر هو وجماعته خيراتها، يتمنى لبرقة الواحدة الموحدة منذ ايام الجهاد الانقسام الى 17 فبراير، يتمنى لبرقة الانقسام وهي التي انتفضت انتفاضة رجل واحد صنعت فبراير وتحررت بينما جماعته لازالوا يهتفوا في قلعة باب العزيزية بأسم القائد، لا ينظر الى مدن وقبائل الغرب التي اغلبها تقاتلت ولازالت تسيل الدماء بينهم، واضح انه يعول على تنظيم انصار الشريعة من خارج ليبيا ان يقيم الامارة في درنه وبنغازي لانه يعلم جييدا ان الترابط الاجتماعي والقبلي في الشرق لا يسمح لهم الاقتتال وله تجربة 2016 رغم ما قدموا لهم من جرافات السلاح والمقانلين اختاروا الانسحاب سلميا من درنة وقنفودة ووجدوا مكانهم الملائم في الغرب المنقسم على نغسه،

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  • انت بتقسمها؟ يا تيس يا ذيوث، رحيلك لن يكون بعيدا و لم تفعل خيرا في حياتك ما اجبرك علي نار جهنم ، لم تتزوج بالثنوي كما امرك الله يا حمار، الهي بالدنيا لين تنتهي ، شيبة نحس و حمار و غبي و ذيوث زي هالحلم لم نري

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